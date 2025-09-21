Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

दिशा पाटनी पर हो सकता है अटैक! यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, एक्ट्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा

Disha Patani Threat: अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर गोलीबारी और गैंगस्टर से धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और एक्ट्रेस की सुरक्षा बढ़ाई गई है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 21, 2025

Disha Patani Mumbai security
दिशा पाटनी की बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo: IANS/File)

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सतर्क कर दिया है। अलर्ट मिलने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और अभिनेत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा (Gangster Rohit Godara) की खुली धमकी के चलते यूपी पुलिस ने आशंका जताई है कि दिशा पटानी को निशाना बनाया जा सकता है।

यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट

जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस अभिनेत्री दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर के बाहर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद अभिनेत्री के मुंबई स्थित घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है।

ये भी पढ़ें

बम से उड़ा देंगे! सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा
मुंबई
Salman Khan Death Threat

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस फायरिंग का निशाना दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी थे। घटना के तुरंत बाद कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग (Goldy Brar Gang) ने इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली और आरोप लगाया कि पटानी परिवार ने संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) और अनिरुद्धाचार्य महाराज (Anidruddhacharya Maharaj) के खिलाफ टिप्पणी कर सनातन धर्म (Sanatana Dharma) का अपमान किया है।

घटना के कुछ ही दिनों बाद गाजियाबाद के पास पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण मारे गए। दोनों आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई आपराधिक मामलों में वांछित थे।

गैंगस्टर ने दी धमकी

हालांकि, इस एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे सनातन की हार बताया और इससे संबंधित लोगों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। गैंगस्टर ने दावा किया कि मारे गए शूटर सनातन के लिए शहीद हुए हैं और उनके खून का बदला जरूर लिया जाएगा। गोदारा ने चेतावनी दी कि इस मुठभेड़ में शामिल लोगों को, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, बख्शा नहीं जाएगा।

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने आगे चेतावनी दी कि उनका गिरोह अपने शहीद भाइयों के लिए लड़ता रहेगा और ऐसी चीजें करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। गैंगस्टर के इस बयान ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस लगातार एक-दूसरे से संपर्क में हैं और दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चौकन्नी हो गई है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Sept 2025 12:13 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिशा पाटनी पर हो सकता है अटैक! यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, एक्ट्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.