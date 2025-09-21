दिशा पाटनी पर हो सकता है अटैक! यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, एक्ट्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा

हालांकि, इस एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे सनातन की हार बताया और इससे संबंधित लोगों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। गैंगस्टर ने दावा किया कि मारे गए शूटर सनातन के लिए शहीद हुए हैं और उनके खून का बदला जरूर लिया जाएगा। गोदारा ने चेतावनी दी कि इस मुठभेड़ में शामिल लोगों को, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, बख्शा नहीं जाएगा।