दिशा पाटनी पर हो सकता है अटैक! यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, एक्ट्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा

बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को सतर्क कर दिया है। अलर्ट मिलने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और अभिनेत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा (Gangster Rohit Godara) की खुली धमकी के चलते यूपी पुलिस ने आशंका जताई है कि दिशा पटानी को निशाना बनाया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक, मुंबई पुलिस अभिनेत्री दिशा पाटनी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर के बाहर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद अभिनेत्री के मुंबई स्थित घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि इस फायरिंग का निशाना दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी थे। घटना के तुरंत बाद कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग (Goldy Brar Gang) ने इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली और आरोप लगाया कि पटानी परिवार ने संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) और अनिरुद्धाचार्य महाराज (Anidruddhacharya Maharaj) के खिलाफ टिप्पणी कर सनातन धर्म (Sanatana Dharma) का अपमान किया है।
घटना के कुछ ही दिनों बाद गाजियाबाद के पास पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण मारे गए। दोनों आरोपी रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे और कई आपराधिक मामलों में वांछित थे।
हालांकि, इस एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे सनातन की हार बताया और इससे संबंधित लोगों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। गैंगस्टर ने दावा किया कि मारे गए शूटर सनातन के लिए शहीद हुए हैं और उनके खून का बदला जरूर लिया जाएगा। गोदारा ने चेतावनी दी कि इस मुठभेड़ में शामिल लोगों को, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, बख्शा नहीं जाएगा।
गैंगस्टर रोहित गोदारा ने आगे चेतावनी दी कि उनका गिरोह अपने शहीद भाइयों के लिए लड़ता रहेगा और ऐसी चीजें करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। गैंगस्टर के इस बयान ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस लगातार एक-दूसरे से संपर्क में हैं और दिशा पाटनी और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर चौकन्नी हो गई है।