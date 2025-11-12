Patrika LogoSwitch to English

डीजे वाले ने जयमाल के वक्त दूल्हे को घोंपा चाकू, दुल्हन हुई बेहोश, ड्रोन कैमरे में कैद हुई वारदात

शादी समारोह में आये दो युवकों ने स्टेज पर जाकर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान दुल्हन और दूल्हे की मां सदमे से बेहोश हो गईं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 12, 2025

Amravati Wedding Attack video

अमरावती में शादी समारोह में चाकूबाजी (Photo: X/@shashaankshukla)

महाराष्ट्र के अमरावती में शादी की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गयी जब कथित तौर पर डीजे वाले ने दूल्हे पर ही चाकू से हमला कर दिया गया। यह चौंकाने वाली घटना अमरावती के बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में मंगलवार रात को हुई, जहां दूल्हे सुजल समुद्रे के विवाह समारोह में अचानक खूनखराबा मच गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, शादी समारोह में आये दो युवकों ने जयमाल के स्टेज पर जाकर दूल्हे सुजल पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि घटना के दौरान दुल्हन और दूल्हे की मां सदमे से बेहोश हो गईं।

ड्रोन से आरोपियों का पीछा

हमलावरों ने दूल्हे सुजल समुद्रे पर स्टेज पर ही हमला किया और फिर मौके से भाग निकले। जब दूल्हे के पिता राम समुद्रे ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से वार करने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। लेकिन यह पूरी घटना शादी में उड़ रहे ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इतना ही नहीं ड्रोन कैमरामैन ने कुछ दूर तक आरोपियों की बाइक का ड्रोन से पीछा भी किया।

डीजे के पैसे को लेकर विवाद!

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह हमला डीजे के पैसे न देने के बाद शुरू हुआ। आरोपी की पहचान राजू बख्शी के तौर पर हुई। कल रात राजू और उसका एक नाबालिग साथी शादी में पहुंचे थे। दोनों ने पहले दूल्हे से बातचीत की और बाद में मंच पर ही चाकू से हमला कर दिया।

जानकारी सामने आ रही है कि सुजल समुद्रे की शादी की रस्म 9 नवंबर को अंजनगांव सुरजी में आयोजित की गयी थी। कथित तौर पर तब डीजे के पैसे न चुकाने के कारण तीखी बहस हुई थी।

हमले के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुजल और राजू पहले से एक दूसरे को जानते है, लेकिन कुछ दिन पहले उनके बीच पैसे को लेकर कहासुनी हुई थी।

परिजनों ने रोकी शादी

हमले के बाद माहौल अफरा-तफरी में बदल गया। दूल्हे को गंभीर हालत में रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। हालांकि डर और सदमे के कारण समुद्रे परिवार ने शादी टाल दी।

दूल्हे के पिता राम समुद्रे ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे का दो युवकों से झगड़ा हुआ था। उन्होंने धमकी दी थी कि शादी में आएंगे और हंगामा करेंगे। हमले के बाद से परिवार डरा हुआ है। जब तक पुलिस आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई नहीं करती, हम शादी नहीं करेंगे।

बताया जा रहा है कि वारदात के बाद गुस्साए परिजन और रिशेदार आरोपी राजू के घर भी गए थे और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।

Published on:

12 Nov 2025 06:44 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / डीजे वाले ने जयमाल के वक्त दूल्हे को घोंपा चाकू, दुल्हन हुई बेहोश, ड्रोन कैमरे में कैद हुई वारदात

