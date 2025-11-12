डीजे वाले ने जयमाल के वक्त दूल्हे को घोंपा चाकू, दुल्हन हुई बेहोश, ड्रोन कैमरे में कैद हुई वारदात

हमलावरों ने दूल्हे सुजल समुद्रे पर स्टेज पर ही हमला किया और फिर मौके से भाग निकले। जब दूल्हे के पिता राम समुद्रे ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से वार करने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। लेकिन यह पूरी घटना शादी में उड़ रहे ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इतना ही नहीं ड्रोन कैमरामैन ने कुछ दूर तक आरोपियों की बाइक का ड्रोन से पीछा भी किया।