उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के पास ड्रोन मंडराने से हड़कंप, मुंबई पुलिस ने बताई पूरी बात

उद्धव के बेटे और शिवसेना (उबाठा) विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि ड्रोन मातोश्री के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और जब उसे देख लिया गया तो तुरंत उड़ गया। ठाकरे ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह एक ड्रोन हमारे घर में झांकते हुए पकड़ा गया और जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली, तो एमएमआरडीए अधिकारी कह रहे हैं कि यह मुंबई पुलिस की अनुमति से किया जा रहा एक सर्वेक्षण था।