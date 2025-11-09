Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के पास ड्रोन मंडराने से हड़कंप, मुंबई पुलिस ने बताई पूरी बात

Uddhav Thackeray : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधा और पूरे मामले को राजनीतिक नाटक करार दिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 09, 2025

Uddhav Thackeray In Delhi

उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे (Photo: IANS/File)

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित ‘मातोश्री’ आवास के पास रविवार सुबह एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया, इससे हड़कंप मच गया। यह इलाका नो-ड्रोन जोन के साथ ही उच्च सुरक्षा क्षेत्र भी है। ठाकरे गुट ने इसे संभावित जासूसी का मामला बताया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि घटना के समय उद्धव ठाकरे घर पर मौजूद नहीं थे और मराठवाड़ा दौरे पर थे।

उद्धव के बेटे और शिवसेना (उबाठा) विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि ड्रोन मातोश्री के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और जब उसे देख लिया गया तो तुरंत उड़ गया। ठाकरे ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह एक ड्रोन हमारे घर में झांकते हुए पकड़ा गया और जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली, तो एमएमआरडीए अधिकारी कह रहे हैं कि यह मुंबई पुलिस की अनुमति से किया जा रहा एक सर्वेक्षण था।

‘मातोश्री’ के ऊपर मंडराया ड्रोन, जासूसी का आरोप

शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अनिल परब और अंबादास दानवे ने इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का मामला बताते हुए जांच की मांग की। अनिल परब ने कहा कि ठाकरे को Z+ सुरक्षा मिली है, ऐसे में यह घटना बेहद संवेदनशील है और किसी खतरनाक साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव वर्तमान में एमएलसी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके है, उन्हें जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। घटना के बाद खेरवाडी पुलिस की टीम भी मातोश्री गई और मामले की जानकारी ली।

हालांकि, कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस ने सफाई दी कि यह ड्रोन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की ओर से चल रहे पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के सर्वे का हिस्सा था। पुलिस ने बताया कि 8 से 16 नवंबर के बीच बीकेसी-खेरवाडी बेल्ट में ड्रोन सर्वे की अनुमति दी गई है। इसी क्षेत्र में ठाकरे का मातोश्री बंगला भी है।

लेकिन मुंबई के वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने पुलिस के स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर यह सर्वे अधिकृत था तो निवासियों को पहले से क्यों नहीं बताया गया? क्या MMRDA का सर्वे सिर्फ हमारे घर के ऊपर होना था?”

उन्होंने मुंबई के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि MMRDA को निगरानी नहीं, बल्कि जमीन पर काम सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसका ताजा उदाहरण है, जहां भ्रष्टाचार और घटिया काम सामने आया है।

शिंदे सेना ने बताया 'ड्रामा'

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने पूरे मामले को सियासी ड्रामा बताया। उन्होंने कहा, एमएमआरडीए को पुलिस की पूरी अनुमति मिली थी। यह एक सामान्य सर्वे काम है। लेकिन इसे मुद्दा बनाकार उद्धव गुट निकाय चुनाव में सहानुभूति पाना चाहता है। इसलिए पुलिस से बात करने के बजाय वे सीधे मीडिया में पहुंच गए। उन्हें बस ध्यान खींचना है, न कि सच्चाई जाननी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Nov 2025 05:45 pm

Published on:

09 Nov 2025 05:07 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के पास ड्रोन मंडराने से हड़कंप, मुंबई पुलिस ने बताई पूरी बात

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

OTT पर धमाका! थ्रिल, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो, देखें ये 5 फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week
OTT

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज
बॉलीवुड

पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?

Sangram-Singh-Payal-Rohatgi-Divorce
बॉलीवुड

‘प्लेन क्रैश होने वाला था मैं और रश्मिका मंदाना साथ में थे…’ एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Shraddha Das Recalls death experience with rashmika mandanna
बॉलीवुड

मुस्लिम जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा की शादी में गुस्सा थे दोनों भाई? घर के इस करीबी ने बताई सच्चाई

Sonakshi Sinha brothers angry on his marriage with muslim zaheer iqbal
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.