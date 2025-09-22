Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में मस्जिद के सामने दुर्गा मूर्ति खंडित करने का आरोप, फैला तनाव, 7 आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News: घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 22, 2025

Mumbai Police
मुंबई पुलिस (File Photo)

मुंबई के गोवंडी इलाके में नवरात्रि की पूर्वसंध्या पर मां दुर्गा की एक प्रतिमा कथित तौर पर खंडित किए जाने के बाद दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार रात 10 बजे के करीब हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मुंबई पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि संकरी गली से प्रतिमा ले जाई जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने देखा कि मूर्ति खंडित है। इसे लेकर दूसरे समूह पर आरोप लगाए गए और देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई। दोनों पक्षों में हाथापाई हुई और हालात बिगड़ने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसबल मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

ये भी पढ़ें

दिशा पाटनी पर हो सकता है अटैक! यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, एक्ट्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा
मुंबई
Disha Patani Mumbai security

क्या है आरोप?

यह घटना गोवंडी के अन्नाभाऊ साठे नगर में घटी। एक पक्ष का आरोप है कि वह हर साल नवरात्र का आयोजन करते है। परिसर में मौजूद जब एक मस्जिद के सामने से रात में मां दुर्गा की मूर्ति को ले जाया जा रहा था तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने ढोल बजाने को लेकर आपत्ति जताई और भड़क गये। इसी बीच उनमें से किसी ने देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया। उन्होंने हम पर हमला भी किया। कुछ लोग धारदार हथियार और रॉड लेकर आये थे।

हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और कहा कि संभवतः गली संकरी होने की वजह से किसी स्थान से टकराने के कारण मूर्ति का एक हाथ क्षतिग्रस्त हुआ होगा। इस संबंध में जांच चल रही है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।

नियंत्रण में हालात

मानखुर्द पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मारपीट और गैरकानूनी रूप से एकत्र होने सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2025 04:50 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में मस्जिद के सामने दुर्गा मूर्ति खंडित करने का आरोप, फैला तनाव, 7 आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.