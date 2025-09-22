मुंबई में मस्जिद के सामने दुर्गा मूर्ति खंडित करने का आरोप, फैला तनाव, 7 आरोपी गिरफ्तार

यह घटना गोवंडी के अन्नाभाऊ साठे नगर में घटी। एक पक्ष का आरोप है कि वह हर साल नवरात्र का आयोजन करते है। परिसर में मौजूद जब एक मस्जिद के सामने से रात में मां दुर्गा की मूर्ति को ले जाया जा रहा था तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने ढोल बजाने को लेकर आपत्ति जताई और भड़क गये। इसी बीच उनमें से किसी ने देवी की मूर्ति को खंडित कर दिया। उन्होंने हम पर हमला भी किया। कुछ लोग धारदार हथियार और रॉड लेकर आये थे।