फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और बेटी कृष्णा पर धोखाधड़ी का आरोप, 13.5 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter Booked for alleged Fraud: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी बेटी कृष्णा भट्ट का नाम भी इसमें शामिल है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक बिजनेसमैन की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ 13.5 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक, फिल्म और दूसरी व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश के नाम पर भारी रकम ली गई, लेकिन तय मुनाफा नहीं दिया गया।