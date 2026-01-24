24 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और बेटी कृष्णा पर धोखाधड़ी का आरोप, 13.5 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज

Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter booked for alleged fraud: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी बेटी के खिलाफ 13.5 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। आखिर क्या है ये केस, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 24, 2026

Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter Booked for alleged Fraud

Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter Krishna (सोर्स- एक्स)

Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter Booked for alleged Fraud: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट एक बार फिर कानूनी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला सिर्फ उनके तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी बेटी कृष्णा भट्ट का नाम भी इसमें शामिल है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक बिजनेसमैन की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ 13.5 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक, फिल्म और दूसरी व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश के नाम पर भारी रकम ली गई, लेकिन तय मुनाफा नहीं दिया गया।

विक्रम भट्ट पर धोखाधड़ी का आरोप (Filmmaker Vikram Bhatt-Daughter Booked for alleged Fraud)

शिकायतकर्ता कारोबारी का आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनकी बेटी ने उन्हें बड़े मुनाफे का सपना दिखाकर अपनी फिल्मों और दूसरे प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए राजी किया। शुरुआत में भरोसा इस कदर मजबूत था कि कारोबारी ने चरणबद्ध तरीके से करोड़ों रुपये सौंप दिए। दावा है कि बार-बार आश्वासन देने के बावजूद न तो तय समय पर रिटर्न मिला और न ही रकम वापस की गई। आखिरकार जब बातचीत और समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए, तो कारोबारी ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

आर्थिक अपराध शाखा ने संभाली जांच

वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद अब इस केस की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। जांच एजेंसियां लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन और निवेश से संबंधित कागजात खंगाल रही हैं। अधिकारियों का फोकस ये पता लगाने पर है कि रकम किन खातों में गई और उसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया।

पहले भी विवादों में रह चुके हैं विक्रम भट्ट

ये पहला मौका नहीं है जब विक्रम भट्ट का नाम वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े किसी मामले में सामने आया हो। इससे पहले भी एक अलग केस में उन पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, जिसमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल रहा। उस मामले में राजस्थान पुलिस ने उन्हें मुंबई से हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के लिए दूसरे राज्य में पेश किया था। जांच के दौरान मेडिकल जांच और दूसरी औपचारिकताएं भी पूरी की गई थीं।

मामले में आगे क्या?

फिलहाल विक्रम भट्ट और कृष्णा भट्ट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हैं। आने वाले दिनों में पूछताछ और दस्तावेजी जांच के बाद तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। इस बीच, ये मामला फिल्म जगत और कारोबारी दुनिया, दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

