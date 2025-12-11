टेरर फंडिंग मामले में ईडी और ATS की महाराष्ट्र में बड़ी छापेमारी, 40 ठिकानों की ली तलाशी, जानें पूरा मामला

गौरतलब हो कि इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। वहीं, एनआईए ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी। एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था। इस साल जून में दिल्ली के एक अस्पताल में साकिब की मौत हो गई।