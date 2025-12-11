टेरर फंडिंग मामले में ईडी और ATS की महाराष्ट्र में बड़ी छापेमारी, 40 ठिकानों की ली तलाशी, जानें पूरा मामला

मुंबई से सटे ठाणे में टेरर फंडिंग को लेकर ED की बड़ी छापेमारी (Photo: IANS/File)
ईडी (ED) और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे ठाणे जिले के पडघा इलाके में संदिग्ध आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी छापेमारी की। एक अधिकारी के अनुसार, गुरुवार तड़के भिवंडी के पास स्थित पडघा में तलाशी अभियान शुरू किया गया। यह कार्रवाई कई ठिकानों पर एक साथ की गई।
रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी और एटीएस की टीमों के करीब 40 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पडघा के बोरीवली गांव में एटीएस के पहले हुए ऑपरेशनों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई और पूछताछ की गई।
दरअसल इस मामले में ईडी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है, जबकि महाराष्ट्र एटीएस केंद्रीय एजेंसी की स्थानीय स्तर पर मदद कर रही है। ठाणे पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
अब तक की जांच में जो बातें सामने आईं, उनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भिवंडी के पास बोरीवली गांव का रहने वाला साकिब नाचन कथित तौर पर गांव को एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने इस कथित 'देश' का नाम ‘अल-शाम’ रखा था। जांच में यह भी सामने आया कि वह अलग संविधान, अपना मंत्रिमंडल और प्रशासनिक ढांचा बनाने की योजना तैयार कर चुका था।
साकिब नाचन के प्रतिबंधित संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) से संबंध थे। उस पर युवाओं को भड़काकर स्लिपर सेल खड़ा करने का भी आरोप है।
जांच एजेंसियों को इस मामले में विदेशी फंडिंग का संदेह है। जांच के दौरान संदिग्ध आर्थिक नेटवर्क का पता चला है और उससे जुड़े लोगों की पहचान के लिए ईडी, एनआईए, एटीएस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।
अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री व दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द कुछ अहम सुराग हाथ लगेंगे। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।
गौरतलब हो कि इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। वहीं, एनआईए ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी। एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था। इस साल जून में दिल्ली के एक अस्पताल में साकिब की मौत हो गई।
