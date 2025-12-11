11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

टेरर फंडिंग मामले में ईडी और ATS की महाराष्ट्र में बड़ी छापेमारी, 40 ठिकानों की ली तलाशी, जानें पूरा मामला

ED ATS Raid in Thane : भिवंडी के बोरीवली गांव में छापेमारी की यह कार्रवाई एनआईए और एटीएस ने संयुक्त तौर पर की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 11, 2025

Maharashtra Police Raid

मुंबई से सटे ठाणे में टेरर फंडिंग को लेकर ED की बड़ी छापेमारी (Photo: IANS/File)

ईडी (ED) और महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे ठाणे जिले के पडघा इलाके में संदिग्ध आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी छापेमारी की। एक अधिकारी के अनुसार, गुरुवार तड़के भिवंडी के पास स्थित पडघा में तलाशी अभियान शुरू किया गया। यह कार्रवाई कई ठिकानों पर एक साथ की गई।

रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी और एटीएस की टीमों के करीब 40 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पडघा के बोरीवली गांव में एटीएस के पहले हुए ऑपरेशनों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई और पूछताछ की गई।

दरअसल इस मामले में ईडी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है, जबकि महाराष्ट्र एटीएस केंद्रीय एजेंसी की स्थानीय स्तर पर मदद कर रही है। ठाणे पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।

विदेशी फंडिंग से पनपे नापाक मंसूबे!

अब तक की जांच में जो बातें सामने आईं, उनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भिवंडी के पास बोरीवली गांव का रहने वाला साकिब नाचन कथित तौर पर गांव को एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने इस कथित 'देश' का नाम ‘अल-शाम’ रखा था। जांच में यह भी सामने आया कि वह अलग संविधान, अपना मंत्रिमंडल और प्रशासनिक ढांचा बनाने की योजना तैयार कर चुका था।

साकिब नाचन के प्रतिबंधित संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) से संबंध थे। उस पर युवाओं को भड़काकर स्लिपर सेल खड़ा करने का भी आरोप है।

जांच एजेंसियों को इस मामले में विदेशी फंडिंग का संदेह है। जांच के दौरान संदिग्ध आर्थिक नेटवर्क का पता चला है और उससे जुड़े लोगों की पहचान के लिए ईडी, एनआईए, एटीएस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री व दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द कुछ अहम सुराग हाथ लगेंगे। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है।

साकिब को NIA ने दबोचा, हुई मौत

गौरतलब हो कि इस साल जून में एटीएस ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और प्रतिबंधित संगठन के अन्य संदिग्ध सदस्यों व समर्थकों सहित 22 लोगों के आवासों पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। वहीं, एनआईए ने भी दो साल पहले कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापेमारी की थी। एनआईए ने पडघा से साकिब नाचन को गिरफ्तार किया था। इस साल जून में दिल्ली के एक अस्पताल में साकिब की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 11:49 am

Published on:

11 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / टेरर फंडिंग मामले में ईडी और ATS की महाराष्ट्र में बड़ी छापेमारी, 40 ठिकानों की ली तलाशी, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस

बॉबी देओल ने पहनी पिता धर्मेंद्र की पुरानी शर्ट, इमोशनल हुए फैंस
बॉलीवुड

ऐश्वर्या से तलाक की अफवाहों पर क्या था बेटी आराध्या का रिएक्शन? अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा

Abhishek Bachchan big reveal on aishwarya rai separation rumours daughter aaradhya reaction
बॉलीवुड

अमाल मलिक की फोटो को तान्या मित्तल ने किया Kiss,बोली- मैं उससे प्यार करती हूं…

Tanya Mittal
TV न्यूज

‘धुरंधर’ का ये जासूस है टीवी का कॉमेडी किंग, लोगों के दिलों पर किया है राज, अब काट रहा फिल्म में बवाल

Gaurav Gera not recognise in Dhurandhar Transformation from Chutki to undercover spy fans shocked after watching
बॉलीवुड

13 साल तक शारीरिक संबंध, 3 बार गर्भपात… रेप मामले में पूर्व मैनेजर बरी, कोर्ट ने कहा- पीड़िता मैच्योर थी

Mumbai Extra Marital Affairs rape
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.