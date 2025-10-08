दाऊद गैंग पर शिकंजा कसने के लिए ED का बड़ा एक्शन, मुंबई में सलीम डोला के 8 ठिकानों पर रेड

ईडी की यह छापेमारी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर एक और बड़ा झटका मानी जा रही है। मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फरार हुए भले ही कई दशक गुजर गए हों, लेकिन उसके अवैध कारोबार की जड़ें आज भी मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में फैली हैं। तस्करी, हवाला और ड्रग्स जैसे गैरकानूनी धंधों में उसके करीबियों की भूमिका लगातार सामने आती रही है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के जरिए एजेंसी दाऊद के आर्थिक तंत्र पर भी शिकंजा कसने की दिशा में आगे बढ़ रही है।