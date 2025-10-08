Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

दाऊद गैंग पर शिकंजा कसने के लिए ED का बड़ा एक्शन, मुंबई में सलीम डोला के 8 ठिकानों पर रेड

ED Raid in Mumbai: मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फरार हुए भले ही कई दशक गुजर गए हों, लेकिन उसके अवैध कारोबार की जड़ें आज भी मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में फैली हैं। तस्करी, हवाला और ड्रग्स जैसे गैरकानूनी धंधों में उसके करीबियों की भूमिका लगातार सामने आती रही है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 08, 2025

ED raid in Mumbai

ईडी ने दाऊद गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की (File Photo)

ईडी (Enforcement Directorate) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने दाऊद के नजदीकी और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सलीम डोला (Salim Dola) के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मुंबई में आठ जगहों पर छापेमारी की है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत मुंबई के आठ अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई सलीम डोला के लिए काम करने वाले फैसल जावेद शेख (Faisal Javed Shaikh) और अल्फिया फैसल शेख (Alfiya Faisal Shaikh) के ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अवैध पैसों की जांच के लिए की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, शेख सलीम डोला के जरिए एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स की खरीद करता था और उसे सप्लाई करता है। सलीम डोला लंबे समय से ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के रडार पर है। उस पर नशे की तस्करी और देश विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं। एनसीबी ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम भी घोषित किया हुआ है।

सलीम डोला को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी माना जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में पकड़े गए कई ड्रग्स तस्कर सीधे उसके नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। खास बात यह है कि इसी साल जून में उसका बेटा ताहिर डोला दुबई से निर्वासित किया गया था। बताया जा रहा है कि वह भी इस अवैध कारोबार में सक्रिय था।

ईडी की यह छापेमारी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर एक और बड़ा झटका मानी जा रही है। मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के फरार हुए भले ही कई दशक गुजर गए हों, लेकिन उसके अवैध कारोबार की जड़ें आज भी मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में फैली हैं। तस्करी, हवाला और ड्रग्स जैसे गैरकानूनी धंधों में उसके करीबियों की भूमिका लगातार सामने आती रही है। माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के जरिए एजेंसी दाऊद के आर्थिक तंत्र पर भी शिकंजा कसने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

Updated on:

08 Oct 2025 01:51 pm

Published on:

08 Oct 2025 01:47 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दाऊद गैंग पर शिकंजा कसने के लिए ED का बड़ा एक्शन, मुंबई में सलीम डोला के 8 ठिकानों पर रेड

