Parimatch: ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर ईडी का शिकंजा, 110 करोड़ की रकम जब्त, 17 ठिकानों पर मारे छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप ‘पैरीमैच’ (Parimatch) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद में 17 ठिकानों पर छापेमारी कर ईडी ने 110 करोड़ रुपये से अधिक की रकम म्यूल खातों में फ्रीज कर दी और 1,200 म्यूल क्रेडिट कार्ड जब्त किए। म्यूल अकाउंट (Mule Account) वे बैंक खाते होते हैं जिन्हें दूसरों के नाम पर खोलकर अवैध लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।