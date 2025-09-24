Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप

Maharashtra Kalyan Crime: एक आरोपी ने पहले नाबालिग छात्रा के साथ संबंध बनाया और उसका वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेज दिया। जिसके बाद पांच महीनों तक उसके साथ दरिंदगी की गई।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

Maharashtra girl rape case
सांकेतिक तस्वीर (AI Image)

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सात से आठ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के मुताबिक, एक आरोप ने पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाया और फिर मोबाइल पर शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उस वीडियो के जरिये छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजा। बाद में दोस्तों ने भी उसी वीडियो का सहारा लेकर पीड़िता को धमकाया और उसके साथ दरिंदगी की।

पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़िता के साथ यह अमानवीय कृत्य पूरे पांच महीने तक चलता रहा। इस दौरान छात्रा गर्भवती भी हो गई। आरोपियों ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया और उसे जबरन गर्भपात करवाया। लंबे समय तक पीड़िता यह सब चुपचाप सहती रही, लेकिन कुछ दिन पहले जब यह आपत्तिजनक वीडियो उसके परिवार के हाथ लग गया, तो पूरा मामला सामने आया। परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और न्याय की गुहार लगाई।

कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन की सीमा में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ रहती है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक नजदीकी रिश्तेदार ने ही नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू की थी। उसने ही पीड़िता की पहचान आरोपी युवक से करवाई थी। पहले दोस्ती और फिर प्यार का झांसा देकर उस युवक ने छात्रा से संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के सहारे उसने छात्रा को बार-बार ब्लैकमेल किया और रेप किया। उसने अपने दोस्तों को भी यह वीडियो भेज दिया।

ये भी पढ़ें

शर्मनाक! 17 वर्षीय छात्रा से शिक्षक ने किया रेप, पिता ने खिलाई गर्भपात की गोली, हुई मौत
मुंबई
Maharashtra women rape

महात्मा फुले पुलिस स्टेशन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ ही बीएनएस व आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष अदालत ने सात आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता गहरे मानसिक आघात से गुजर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस शर्मनाक वारदात ने पूरे कल्याण शहर को हिलाकर रख दिया है और लोगों में आक्रोश का माहौल है।   

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Sept 2025 10:56 am

Published on:

24 Sept 2025 10:55 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.