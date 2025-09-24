Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सात से आठ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के मुताबिक, एक आरोप ने पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाया और फिर मोबाइल पर शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उस वीडियो के जरिये छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजा। बाद में दोस्तों ने भी उसी वीडियो का सहारा लेकर पीड़िता को धमकाया और उसके साथ दरिंदगी की।