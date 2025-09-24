Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सात से आठ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के मुताबिक, एक आरोप ने पहले पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाया और फिर मोबाइल पर शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने उस वीडियो के जरिये छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजा। बाद में दोस्तों ने भी उसी वीडियो का सहारा लेकर पीड़िता को धमकाया और उसके साथ दरिंदगी की।
पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़िता के साथ यह अमानवीय कृत्य पूरे पांच महीने तक चलता रहा। इस दौरान छात्रा गर्भवती भी हो गई। आरोपियों ने उस पर गर्भपात का दबाव बनाया और उसे जबरन गर्भपात करवाया। लंबे समय तक पीड़िता यह सब चुपचाप सहती रही, लेकिन कुछ दिन पहले जब यह आपत्तिजनक वीडियो उसके परिवार के हाथ लग गया, तो पूरा मामला सामने आया। परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और न्याय की गुहार लगाई।
कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन की सीमा में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा अपनी मां के साथ रहती है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक नजदीकी रिश्तेदार ने ही नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू की थी। उसने ही पीड़िता की पहचान आरोपी युवक से करवाई थी। पहले दोस्ती और फिर प्यार का झांसा देकर उस युवक ने छात्रा से संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के सहारे उसने छात्रा को बार-बार ब्लैकमेल किया और रेप किया। उसने अपने दोस्तों को भी यह वीडियो भेज दिया।
महात्मा फुले पुलिस स्टेशन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ ही बीएनएस व आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विशेष अदालत ने सात आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता गहरे मानसिक आघात से गुजर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस शर्मनाक वारदात ने पूरे कल्याण शहर को हिलाकर रख दिया है और लोगों में आक्रोश का माहौल है।