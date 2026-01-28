डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर एकनाथ शिंदे का छलका दर्द, बोले-महाराष्ट्र के लिए आज…

Deputy CM Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। उनके साथ विमान में छह लोग सवार थे। हादसा बुधवार सुबह पौन नौ बजे उस समय हुआ, जब अजित दादा चुनावी सभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। इसी लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इसकी सूचना से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी से लेकर विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने अजित पवार की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान नागपुर के NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख अजित पवार की मौत का समाचार सुनकर फूट-फूटकर रोए। वह मीडिया के सामने सिर्फ रोते ही रहे, कुछ बोल नहीं सके। दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उनके साथ किए गए कामों को याद किया।