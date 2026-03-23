फडणवीस के सामने ही भाजपा पर बरसे एकनाथ शिंदे, कहा- सतारा ZP चुनाव में लोकतंत्र का गला घोंटा, पुलिस ने…

महाराष्ट्र के सातारा जिला परिषद चुनाव (Satara Zilla Parishad Election) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्ताधारी महायुति के भीतर ही अब खुलकर मतभेद सामने आ गए हैं, जहां शिवसेना और भाजपा आमने-सामने नजर आ रही हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा द्वारा अपने ही सहयोगी दलों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को मात देने के बाद मामला और गरमा गया है। उपमुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भाजपा (BJP) के स्थानीय नेताओं और पुलिस प्रशासन पर लोकतंत्र का गला घोंटने का गंभीर आरोप लगाया।