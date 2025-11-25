मोहोल की सियासत में माहौल गर्म: शिंदे ने रैली में 19 साल पुराने हत्याकांड को बनाया चुनावी मुद्दा

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान उमेश पाटिल ने बताया कि पंडित देशमुख उस समय शिवसेना के तालुका अध्यक्ष थे और उनकी हत्या बहुत क्रूरता के साथ की गई थी। उन्होंने कहा, “यह कोई साधारण अपराध नहीं था। इस मामले ने पूरी तालुका में दहशत फैला दी थी, फिर भी आरोपी आज तक खुले घूम रहे हैं। लेकिन अब शिंदे के समर्थन से हमें उम्मीद है कि इन्हें सजा मिलेगी।” पाटिल ने कहा कि NCP इस मामले में चुप नहीं बैठेगी, सभी आरोपियों को मृत्यु दंड दिलाने की मांग की जा रही है।