PM मोदी के वफादार हैं, एनडीए के साथ हैं… एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के साथ मतभेद से किया इनकार

फडणवीस के साथ मतभेद नहीं- एकनाथ शिंदे (Photo: x/BJP)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ वायरल हो रही तस्वीर पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने साफ कहा कि महायुति सरकार पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की दूरी या असहजता की बातें सिर्फ मीडिया की कल्पना हैं। हम एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं।
शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बताया कि वह और फडणवीस लगातार संवाद में रहते हैं। उन्होंने कहा, “हम बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जाती है, लेकिन हकीकत वो नहीं है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है।” हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि दोनों नेता के बीच बीते कुछ दिनों से खींचतान चल रही है, यहां तक की वें एक ही होटल में ठहरे थे, फिर भी मुलाकात नहीं हुई।
सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ लगे पोस्टर को शिंदे ने पूरी तरह झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, “मैं कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में गया ही नहीं। किसी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए पोस्टर बनाया होगा। मैं इस बारे में नहीं जनता हूं। हमारा समर्थन मोदी जी और एनडीए (महायुति) के साथ है। हमारा गठबंधन पुराना है और साझा विचारधारा पर टिका है।”
स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के अकेले लड़ने या गठबंधन करने पर शिंदे ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, हमने विकास कार्य शुरू भी किए और पूरे भी किए। हमारे सामने कौन लड़ रहा है, इससे हमें कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति से हमें कोई लेना देना नही है।
बीजेपी पर खरीद-फरोख्त के आरोपों पर शिंदे ने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि महायुति एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी तरह की दरार नहीं है और दोनों दल मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं।
शिंदे ने याद दिलाया कि यह गठबंधन बालासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा, “हम लोकसभा और विधानसभा साथ लड़े। अब स्थानीय निकाय चुनाव हैं और हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं। कई जगहों पर हम फ्रेंडली मुकाबला कर रहे है, लेकिन लक्ष्य विकास ही है। इसका मतलब यह नहीं की राज्य और केंद्र में हम एनडीए से अलग है, हम में मतभेद है।“
