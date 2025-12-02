Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

PM मोदी के वफादार हैं, एनडीए के साथ हैं… एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के साथ मतभेद से किया इनकार

Maharashtra Civic Elections: एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीएम फडणवीस से कोई मनमुटाव नहीं है और वे पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा से मिलकर काम कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 02, 2025

Maharashtra Eknath Shinde NDA BJP

फडणवीस के साथ मतभेद नहीं- एकनाथ शिंदे (Photo: x/BJP)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ वायरल हो रही तस्वीर पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने साफ कहा कि महायुति सरकार पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की दूरी या असहजता की बातें सिर्फ मीडिया की कल्पना हैं। हम एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं।

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बताया कि वह और फडणवीस लगातार संवाद में रहते हैं। उन्होंने कहा, “हम बात करते हैं, कोई समस्या नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जाती है, लेकिन हकीकत वो नहीं है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है।” हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि दोनों नेता के बीच बीते कुछ दिनों से खींचतान चल रही है, यहां तक की वें एक ही होटल में ठहरे थे, फिर भी मुलाकात नहीं हुई।

सोनिया गांधी के साथ तस्वीर पर क्या कहा?

सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ लगे पोस्टर को शिंदे ने पूरी तरह झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, “मैं कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में गया ही नहीं। किसी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए पोस्टर बनाया होगा। मैं इस बारे में नहीं जनता हूं। हमारा समर्थन मोदी जी और एनडीए (महायुति) के साथ है। हमारा गठबंधन पुराना है और साझा विचारधारा पर टिका है।”

स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के अकेले लड़ने या गठबंधन करने पर शिंदे ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, हमने विकास कार्य शुरू भी किए और पूरे भी किए। हमारे सामने कौन लड़ रहा है, इससे हमें कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति से हमें कोई लेना देना नही है।

बीजेपी पर खरीद-फरोख्त के आरोपों पर शिंदे ने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि महायुति एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी और एनसीपी के बीच किसी तरह की दरार नहीं है और दोनों दल मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

NDA से है पुराना रिश्ता- शिंदे

शिंदे ने याद दिलाया कि यह गठबंधन बालासाहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा, “हम लोकसभा और विधानसभा साथ लड़े। अब स्थानीय निकाय चुनाव हैं और हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं। कई जगहों पर हम फ्रेंडली मुकाबला कर रहे है, लेकिन लक्ष्य विकास ही है। इसका मतलब यह नहीं की राज्य और केंद्र में हम एनडीए से अलग है, हम में मतभेद है।“

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Dec 2025 12:07 pm

Published on:

02 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / PM मोदी के वफादार हैं, एनडीए के साथ हैं… एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के साथ मतभेद से किया इनकार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ranveer Singh ने मां चामुंडा का किया था अपमान, अब पोस्ट कर मांगी माफी, बोले- मेरा इरादा…

Ranveer Singh apologises after trolling over claims he insulted Goddess Chamunda devi in Kantara Chapter 1
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की 450 करोड़ की प्रॉपर्टी में मिलेगा हेमा मालिनी की बेटियों को हिस्सा? सनी देओल बोले- उनका हक…

will hema malini daughter esha and ahana get share Dharmendra 450 Crore Property sunny deol big revealed
बॉलीवुड

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Kannada Ashika Ranganath Cousin Suicide at 22 after harassed family alligation boyfriend and his mother
टॉलीवुड

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर हर आंख होगी नम, इस दिसंबर इन 6 फिल्मों से मचेगा धमाल

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर हर आंख होगी नम और रणवीर, कार्तिक, साई पल्लवी की एंट्री से इस दिसंबर मचेगा धमाल
बॉलीवुड

प्रेमी के शव पर हल्दी लगाई, उसके खून से माथे पर सिंदूर लगाया, कहानी जान कर आप भी हो जाएंगे हैरान

Aanchal Saksham Immortal Love
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.