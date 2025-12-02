PM मोदी के वफादार हैं, एनडीए के साथ हैं… एकनाथ शिंदे ने फडणवीस के साथ मतभेद से किया इनकार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेद की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के साथ वायरल हो रही तस्वीर पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शिंदे ने साफ कहा कि महायुति सरकार पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की दूरी या असहजता की बातें सिर्फ मीडिया की कल्पना हैं। हम एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम कर रहे हैं।