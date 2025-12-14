मंत्रियों संग RSS मुख्यालय पहुंचे एकनाथ शिंदे, बोले- राष्ट्रसेवा, समाजसेवा की ऊर्जा मिली

इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब भी वे नागपुर आते हैं, स्मृति मंदिर जरुर जाते हैं, क्योंकि यहां आने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है, प्रेरणा मिलती है और राष्ट्रसेवा, समाज सेवा के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होती है। शिंदे ने कहा कि नागपुर संघ की जन्मभूमि है और जो भी यहां आता है, वह प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटता है। उन्होंने याद दिलाया कि यहीं पर डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 100 वर्ष पहले आरएसएस की स्थापना की थी और अब संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर है।