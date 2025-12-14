लाडली बहनों के लिए राहत भरी खबर! e-KYC को लेकर सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला

मंत्री तटकरे ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका विभाग e-KYC प्रक्रिया को अधिक सरल, सहज और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं तक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी लाडली बहन सिर्फ तकनीकी कारणों से योजना से बाहर न रह जाए। इसलिए लाभार्थियों से अपील है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले e-KYC कर लें ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।