लाडली बहनों के लिए राहत भरी खबर! e-KYC को लेकर सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला

Ladki Bahin Yojna Update
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) प्रक्रिया में हुई गलतियों को सुधारने का लाभार्थियों को एक अंतिम मौका दिया जा रहा है।
मंत्री अदिति तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना मुख्य रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करते समय लाभार्थियों से मानवीय त्रुटियां (गलतियां) होना स्वाभाविक है। विभाग को इन गलतियों को सुधारने का मौका देने के संबंध में लाभार्थियों के कई आवेदन प्राप्त हुए थे।
उन्होंने कहा, महायुति सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए e-KYC में सुधार करने के लिए केवल एक बार अंतिम मौका देने का निर्णय लिया है। लाभार्थी महिलाएं 31 दिसंबर 2025 तक अपनी e-KYC की गलतियों में सुधार कर सकते हैं।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे के मुताबिक, सरकार ने उन लाडकी बहनों के लिए भी बड़ी सुविधा दी है, जिनके पति या पिता जीवित नहीं हैं। ऐसी महिलाओं के लिए पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकें।
मंत्री तटकरे ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका विभाग e-KYC प्रक्रिया को अधिक सरल, सहज और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाओं तक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी लाडली बहन सिर्फ तकनीकी कारणों से योजना से बाहर न रह जाए। इसलिए लाभार्थियों से अपील है कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले e-KYC कर लें ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें।
31 दिसंबर के बाद ई-केवाईसी में किसी भी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा। सितंबर में योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 13 महत्वपूर्ण मानकों के साथ e-KYC प्रक्रिया शुरू की गई। e-KYC प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना के तहत लाभ वितरण और अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित हो जाएगा।
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। लाभार्थी महिलाएं योजना की नवंबर और दिसंबर महीने की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग