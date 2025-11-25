5200000 लाडली बहनें अपात्र घोषित? मंत्री अदिति तटकरे ने दी अपडेट, e-KYC को लेकर यह कहा

महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में गेमचेंजर साबित हुई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का प्रभाव अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार अपनी चुनावी सभाओं में लगातार लाभार्थियों को इस योजना के बारे में भरोसा दिला रहे हैं। वे जोर देकर कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में यह योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ ही वे यह भी दावा कर रहे हैं कि लाडली बहनों के आशीर्वाद से ही उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आई है। निकाय चुनावों में भी लाडली बहनें उनका साथ देंगी।