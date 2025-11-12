Shiv Sena: उद्धव ठाकरे के दौरे से भी नहीं बनी बात, शिंदे ने मराठवाड़ा में कर दिया बड़ा खेला

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचल चरम पर है। विपक्षी महाविकास आघाडी (MVA) और सत्तारूढ़ महायुति दोनों ही गठबंधन मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इसके साथ ही नेताओं का दलबदल भी तेजी से हो रहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) को मराठवाड़ा में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा का दौरा किया था, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात की थी और राज्य सरकार पर मुआवजा देने में लापरवाही के आरोप लगाए थे। उन्होंने जालना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं में नया जोश भरने का प्रयास किया। लेकिन अब उसी मराठवाड़ा के जालना जिले में शिवसेना उबाठा को बड़ा झटका लगा है।