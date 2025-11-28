शिंदे ने भाजपा को बताया रावण जैसा अहंकारी, फडणवीस बोले- हम तो राम भक्त है, लंका जलाएंगे

2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महायुति में शामिल बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एकजुट होकर लड़ी थी। लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में तीनों की जोड़ी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि, स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही महायुति के भीतर संघर्ष की स्थिति बनने लगी। न तो बीजेपी अपनी पकड़ ढीली करना चाहती है और न ही शिवसेना और एनसीपी कोई जोखिम लेने को तैयार हैं। यही वजह है कि स्थानीय चुनावों में उनके बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक एक-दूसरे पर निशाने साध रहे हैं।