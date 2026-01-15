15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘सिर्फ स्याही मिटाकर नहीं डाल पाएंगे दोबारा वोट’, ठाकरे भाइयों के धांधली के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बहुत जगहों से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। कुछ लोगों को कहां मतदान करना है ये पता ही नहीं है। पहली बार जो स्याही लगाई जा रही है उसे भी साफ कर सकते हैं। चुनाव आयोग क्या कर रही है?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 15, 2026

Raj Thackeray and Uddhav Thackeray unite

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (Photo: IANS)

मुंबई सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान खत्म हो चुका है। हालांकि मतदान के दौरान वोटरों के उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस पर अब राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने जवाब दिया है।

राज ठाकरे का आरोप- सैनिटाइजर से स्याही गायब

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा, "पहले जो स्याही इस्तेमाल होती थी, उसकी जगह अब नए मार्कर पेन का इस्तेमाल हो रहा है। जिसे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके तुरंत मिटाया जा सकता है। स्याही लगाओ वोट डालो और बाहर जाकर उसे पोंछ दो और फिर अंदर जाकर दोबारा वोट डालो। यह सब सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने दावा किया कि एक व्यक्ति को दो बार वोट डालते हुए पकड़ा भी गया है।

उद्धव ठाकरे बोले- यह लोकतंत्र की हत्या है

उधर, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि मतदाताओं का नाम लिस्ट में नहीं है, स्याही आसानी से साफ हो जा रही है। ठाकरे ने कहा, "इतनी निर्लज्ज सरकार मैंने कभी नहीं देखी। पुरानी ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं और अब पहली बार स्याही भी मिट रही है। ये लोग 'वन नेशन, वन इलेक्शन' इसलिए चाहते हैं ताकि पूरे देश में एक साथ धांधली कर सकें। यह लोकतंत्र की सरेआम हत्या है।"

राज्य चुनाव आयोग ने दिया जवाब

इन आरोपों पर सफाई देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि स्याही को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महानगरपालिका चुनावों में इस्तेमाल की जा रही स्याही वही 'अमिट स्याही' (Indelible Ink) है जिसे भारतीय चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसे अब बोतल के बजाय मार्कर पेन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्कर पेन का यह प्रयोग नया नहीं है, यह 2011 से स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार उपयोग किया जा रहा है। इस स्याही को हटाया नहीं जा सकता।

चुनाव आयोग ने साफ किया कि अगर कोई स्याही मिटा भी देता है, तो भी वह दोबारा वोट नहीं दे पाएगा। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों के पास हर मतदाता का लिखित रिकॉर्ड होता है। एक बार वोट डालने के बाद उस रिकॉर्ड में प्रविष्टि हो जाती है, जिससे दोबारा मतदान संभव नहीं है।

स्याही मिटाकर वोट देने आये तो खैर नहीं!

चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर स्याही मिटाना और दोबारा वोट डालने की कोशिश करना एक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सतर्क रहने के निर्देश फिर से सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 06:38 pm

Published on:

15 Jan 2026 06:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘सिर्फ स्याही मिटाकर नहीं डाल पाएंगे दोबारा वोट’, ठाकरे भाइयों के धांधली के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं कहता हूं, हम ये जंग जीतेंगे…’, सनी देओल की दहाड़ के साथ रिलीज हुआ ‘Border 2’ का धमाकेदार ट्रेलर

Border 2 Trailer Out
बॉलीवुड

वरुण धवन ने उड़ाया खुद का ही मजाक, ‘बॉर्डर 2’ के मीम पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान…

Varun Dhawan
बॉलीवुड

फौजी की आवाज में ‘बॉर्डर 2’ का ‘घर कब आओगे…’ गाना सुन भावुक हुए सनी देओल

Sunny Deol Insta story
बॉलीवुड

एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा…OTT पर आ गया है फुल पैसा वसूल कंटेंट, जो बढ़ाने वाला है सस्पेंस

Friday OTT Releases
बॉलीवुड

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन

तलाकशुदा और 2 बच्चों के बाप को डेट कर रहीं नोरा फतेही? जानें रेप आरोपों में घिरे अचरफ हकीमी हैं कौन
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.