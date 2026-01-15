‘सिर्फ स्याही मिटाकर नहीं डाल पाएंगे दोबारा वोट’, ठाकरे भाइयों के धांधली के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकार और चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा, "पहले जो स्याही इस्तेमाल होती थी, उसकी जगह अब नए मार्कर पेन का इस्तेमाल हो रहा है। जिसे हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके तुरंत मिटाया जा सकता है। स्याही लगाओ वोट डालो और बाहर जाकर उसे पोंछ दो और फिर अंदर जाकर दोबारा वोट डालो। यह सब सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है।" उन्होंने दावा किया कि एक व्यक्ति को दो बार वोट डालते हुए पकड़ा भी गया है।