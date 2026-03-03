ईरान के हमलों के बीच हनी सिंह दुबई में फंसे, वीडियो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

क्षेत्र में हालिया घटनाओं ने माहौल को संवेदनशील बना दिया है। लेबनान के संगठन हिज्बुल्लाह द्वारा इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे जाने की खबरों ने हालात को और जटिल बना दिया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी बयान जारी कर संयम बरतने की अपील की है। यूएई प्रशासन के अनुसार, उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय किया, हालांकि मलबे के गिरने से मामूली चोटों की सूचना मिली।