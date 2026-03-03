3 मार्च 2026,

मंगलवार

ईरान के हमलों के बीच हनी सिंह दुबई में फंसे, वीडियो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

Honey Singh Stranded In Dubai: रैपर हनी सिंह इन दिनों दुबई में हैं। ईरान के हमलों के बीच रैपर ने फैंस के साथ अपडेट शेयर किया है। क्या कुछ कहा है हनी सिंह ने, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 03, 2026

Honey Singh Stranded In Dubai

Honey Singh Stranded In Dubai (सोर्स- एक्स)

Honey Singh Stranded In Dubai: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह भी इस वक्त दुबई में ही फंसे हुए हैं। तभी से उनके फैंस उन्हें लेकर काफी चिंतित थे। अब रैपर ने खुद ही फैंस को अपने बारे में अपडेट दिया है। रैपर ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

हनी सिंह ने फैंस को दिया अपडेट (Honey Singh Stranded In Dubai)

रैपर हनी सिंह ने अपने फैंस को राहत भरी खबर दी है। दुबई में मौजूद सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती गतिविधियों को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, ऐसे में उनके इस मैसेज ने प्रशंसकों की बेचैनी कम कर दी है।

स्टूडियो से दिया भरोसा (Honey Singh Stranded In Dubai)

हनी सिंह ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो काम में व्यस्त नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुबई में हालात सामान्य हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, फैंस ने कमेंट सेक्शन में राहत जताई और उनकी सलामती की दुआ की।

दुबई में मौजूद हैं कई भारतीय सितारे

इन दिनों खाड़ी देश में कई भारतीय कलाकार भी मौजूद हैं। अभिनेत्री सोनल चौहान और ईशा गुप्ता समेत कुछ दूसरे सितारों ने भी हालिया अपडेट में बताया कि स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है।

क्यों बढ़ा तनाव?

क्षेत्र में हालिया घटनाओं ने माहौल को संवेदनशील बना दिया है। लेबनान के संगठन हिज्बुल्लाह द्वारा इजराइल की ओर रॉकेट और ड्रोन दागे जाने की खबरों ने हालात को और जटिल बना दिया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी बयान जारी कर संयम बरतने की अपील की है। यूएई प्रशासन के अनुसार, उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों और ड्रोन को निष्क्रिय किया, हालांकि मलबे के गिरने से मामूली चोटों की सूचना मिली।

पहले भी दे चुके हैं सेफ्टी अपडेट

ये पहला मौका नहीं है जब यो यो हनी सिंह ने विदेश यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर जानकारी साझा की हो। कुछ समय पहले वो मैक्सिको में थे, तब भी वहां की हिंसा की खबरों के बीच उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को भरोसा दिलाया था कि वह सुरक्षित हैं और जल्द भारत लौटेंगे।

फैंस के लिए क्यों जरूरी है ये मैसेज?

हनी सिंह के दुनियाभर में करोड़ों प्रशंसक हैं। ऐसे में किसी भी संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ी खबर सामने आने पर उनके चाहने वाले चिंतित हो जाते हैं। दुबई से आए इस वीडियो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल सुरक्षित हैं बल्कि अपने पेशेवर दायित्वों को भी निभा रहे हैं।

हालात पर बनी हुई है नजर

मध्य पूर्व की स्थिति फिलहाल अस्थिर मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं ताकि हालात और न बिगड़ें। ऐसे समय में कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों के छोटे-छोटे अपडेट भी उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी राहत बन जाते हैं।

Updated on:

03 Mar 2026 01:52 pm

Published on:

03 Mar 2026 01:51 pm

Hindi News / News Bulletin / ईरान के हमलों के बीच हनी सिंह दुबई में फंसे, वीडियो शेयर कर दिया बड़ा अपडेट

