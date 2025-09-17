गढ़चिरौली के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़, दो महिला नक्सली ढेर

पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि 25 अगस्त को गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस की 20 और सीआरपीएफ की दो टीमें अभियान पर भेजी गई थीं। लगातार बारिश और दुर्गम रास्तों के बावजूद जवानों ने 48 घंटे तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन माओवादियों ने फायरिंग तेज कर दी। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की, जो आठ घंटे तक चली।