महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बनेंगी सुनेत्रा पवार: NCP ने बुलाई विधायक ​दल की बैठक, जानें कब लेंगी शपथ

सुनेत्रा पवार
Sunetra Pawar First Woman Deputy CM Maharashtra: महाराष्ट्र में राजनीतिक इतिहास रचने वाला फैसला हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने विधायक दल की बैठक शनिवार दोपहर 2 बजे विधान भवन में बुलाई है, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल की नेता चुना जाएगा और वे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनेंगी। शाम को लोक भवन में उनका शपथ ग्रहण होगा। यह फैसला अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के महज तीन दिन बाद आया है।
एनसीपी राज्य प्रमुख सुनील तटकरे ने बताया कि सुनेत्रा पवार ने नई जिम्मेदारी संभालने की सहमति दे दी है। बैठक में पार्टी के सभी 40 विधायक और 9 विधान परिषद सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पत्र भेजा गया है। बैठक के बाद तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को औपचारिक पत्र भेजेंगे, जिसमें सुनेत्रा को उपमुख्यमंत्री के रूप में शामिल करने की मांग की जाएगी। सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। शनिवार सुबह उनके बेटे परथ के साथ बारामती से मुंबई के लिए रवाना होने की संभावना है।
शुक्रवार सुबह एनसीपी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ और धनंजय मुंडे शामिल थे। बैठक में विधायक दल के नए नेता और उपमुख्यमंत्री पद पर चर्चा हुई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने विधायक दल के नए नेता और डिप्टी सीएम पर बात की। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनेत्रा पवार का नाम सीएम से चर्चा नहीं हुआ, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। पटेल ने कहा कि परिवार अभी शोक में है और अंतिम संस्कार हो रहे हैं, इसलिए सुनेत्रा से आज रात या कल बात की जाएगी।
एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने कहा, 'शनिवार को विधायक दल बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा। कई नेता चाहते हैं कि वे डिप्टी सीएम बनें।' नरहरी झिरवाल ने अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद कहा था कि सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाए, ताकि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत बनी रहे। पार्टी का मानना है कि यह पद परिवार के पास रहना चाहिए, ताकि महायुति सरकार में प्रभाव बना रहे।
अजित पवार के निधन से एनसीपी में नेतृत्व का संकट पैदा हुआ था। सुनेत्रा को चुनना परिवार की विरासत बचाने और पार्टी की एकता बनाए रखने का प्रयास है। हालांकि, संजय राउत जैसे नेताओं ने शोक के समय राजनीतिक फैसले पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने कहा कि विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है।
यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगी।
