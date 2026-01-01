महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बनेंगी सुनेत्रा पवार: NCP ने बुलाई विधायक ​दल की बैठक, जानें कब लेंगी शपथ

शुक्रवार सुबह एनसीपी के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ और धनंजय मुंडे शामिल थे। बैठक में विधायक दल के नए नेता और उपमुख्यमंत्री पद पर चर्चा हुई। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने विधायक दल के नए नेता और डिप्टी सीएम पर बात की। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनेत्रा पवार का नाम सीएम से चर्चा नहीं हुआ, यह पार्टी का आंतरिक मामला है। पटेल ने कहा कि परिवार अभी शोक में है और अंतिम संस्कार हो रहे हैं, इसलिए सुनेत्रा से आज रात या कल बात की जाएगी।