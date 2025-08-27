महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी मुठभेड़, CRPF और C-60 ने मार गिराए 4 नक्सली, 8 घंटे तक गूंजती रही गोलियां

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ सीमा के पास भामरागढ़ तालुका के कोपर्शी जंगल में हुई मुठभेड़ में चार नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए नक्सलियों में एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। मौके से एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफल और 303 राइफल बरामद की गई है।
गढ़चिरौली-नारायणपुर की सीमा पर स्थित कोपर्शी जंगल में गढ़चिरौली डिवीजन के गट्टा दलम, कंपनी नंबर-10 और अन्य नक्सलियों के छिपे होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) एम. रमेश के नेतृत्व में महाराष्ट्र पुलिस के सी-60 कमांडो की 19 टीमें और सीआरपीएफ की दो क्यूएटी टीमें रवाना की गईं।
लगातार बारिश के बीच सुरक्षाबलों की टीमें दो दिनों बाद आज सुबह उस इलाके में पहुंचीं और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और करीब आठ घंटे तक चले एनकाउंटर में चार नक्सलियों को मार गिराया।
ताजा जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अन्य नक्सलियों का पता लगाने के प्रयास जारी है। जबकि मारे गए नक्सलियों की पहचान की कोशिश चल रही है। हालांकि अधिकारी गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में इस अभियान को एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं।
पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप (डीआरजी) के एक जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए। यह घटना 18 अगस्त की सुबह उस वक्त हुई, जब डीआरजी की टीम रविवार को शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के तहत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ले रही थी। अचानक हुए ब्लास्ट से जवानों में अफरातफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया।
इससे पहले, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में ही 7 अगस्त को सुरक्षाबलों को तब बड़ी कामयाबी मिली जब 24 लाख रुपए के इनामी सहित 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा, मुठभेड़ में एक माओवादी को मार गिराया।