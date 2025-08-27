महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी मुठभेड़, CRPF और C-60 ने मार गिराए 4 नक्सली, 8 घंटे तक गूंजती रही गोलियां

पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप (डीआरजी) के एक जवान दिनेश नाग शहीद हो गए, जबकि तीन अन्य जवान घायल हो गए। यह घटना 18 अगस्त की सुबह उस वक्त हुई, जब डीआरजी की टीम रविवार को शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के तहत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ले रही थी। अचानक हुए ब्लास्ट से जवानों में अफरातफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया।