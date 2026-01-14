हमारी आत्मा है हिंदुत्व, विचार है हिंदुत्व… फडणवीस बोले- 29 में से 27 नगर निगमों में लहराएगा भगवा

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के मतदान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों विशेषकर शिवसेना (UBT) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महायुति गठबंधन का मुख्य एजेंडा विकास है, लेकिन हिंदुत्व उनकी विचारधारा की नींव है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की 29 में से 27 नगर निगमों में भाजपा, शिवसेना या एनसीपी से ही मेयर बनेगा। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि भविष्य में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनके साथ चाय पी सकते हैं, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है।