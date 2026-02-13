अकोला में आग से छह साल की मासूम समेत तीन लोग जिंदा जले, डीजल बना कारण…

महाराष्ट्र के अकोला जिले में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। अकोट तहसील (Akot) के आदगांव बुद्रुक गांव (Adgaon Budruk village) में साप्ताहिक बाजार के पास एक मकान में भीषण आग लगने से 6 साल की मासूम बच्ची समेत तीन लोगों की जान चली गई। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की सही वजह का पता चल पाएगा।