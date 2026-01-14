ससुर ने बहू के साथ रसोई में की गंदी हरकत, कहा- तेरे पति में दम नहीं; देवर ने कमरे में…

पीड़िता ने अपनी शिकायत में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि जब घर में कोई नहीं होता था, तब ससुर सुभाष तायडे किचन में आते थे और काम करते समय उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। पीठ, कंधे और कमर को छूकर अशोभनीय बातें कहते थे। इस हरकत से डरकर पीड़िता कई बार खुद को कमरे में बंद कर लेती थी।