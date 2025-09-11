रिश्ते शर्मशार: पिता ने 17 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने के बाद DNA टेस्ट से खुला राज

महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। यहां एक 40 वर्षीय पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया। यह अमानवीय कृत्य उस समय उजागर हुआ जब लड़की गर्भवती पाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया है।