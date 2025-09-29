शर्मनाक! गरबा खेलने गई थी मां, पिता ने नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, ICU में कराना पड़ा भर्ती

मिली जानकारी के अनुसार, घटना के दिन बच्ची (5 वर्ष) की मां गरबा कार्यक्रम में गई थी। घर से निकलने से पहले उसने अपने बेटे और बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़ा था। इसी दौरान आरोपी पिता ने रात करीब साढ़े दस बजे मासूम पर अत्याचार किया। इसके बाद बच्ची की तबियत बिगड़ गई। जब मां घर लौटी तो उसने बेटी को दर्द से कराहते हुए पाया और पूछने पर रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई।