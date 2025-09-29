शर्मनाक! गरबा खेलने गई थी मां, पिता ने नाबालिग बेटी से किया बलात्कार, ICU में कराना पड़ा भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर
महाराष्ट्र के अकोला शहर (Akola Minor Girl Rape) में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक भयावह घटना सामने आई है। खदान पुलिस थाना क्षेत्र में सौतेले पिता ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ अत्याचार किया। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस घटना से लोग आक्रोशित हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना के दिन बच्ची (5 वर्ष) की मां गरबा कार्यक्रम में गई थी। घर से निकलने से पहले उसने अपने बेटे और बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़ा था। इसी दौरान आरोपी पिता ने रात करीब साढ़े दस बजे मासूम पर अत्याचार किया। इसके बाद बच्ची की तबियत बिगड़ गई। जब मां घर लौटी तो उसने बेटी को दर्द से कराहते हुए पाया और पूछने पर रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई।
इसके बाद महिला ने नाबालिग बेटी को इलाज के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां आईसीयू (ICU) में उसका इलाज चल रहा है। इस बीच सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
खदान पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। उससे पूछताछ की जा रही है।
इस जघन्य अपराध ने पूरे अकोला में गुस्से की लहर फैला दी है। नागरिकों और समाजसेवी संगठनों ने मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
