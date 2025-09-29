‘आई लव मोहम्मद’ रंगोली बनाने पर महाराष्ट्र में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में

‘आई लव मोहम्मद’ रंगोली बनाने पर महाराष्ट्र में बवाल (Patrika Photo)
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मालीवाड़ा इलाके में तब माहौल तनावपूर्ण हो गए, जब सड़क किनारे बनी एक रंगोली पर किसी ने ‘I Love Muhammad’ लिख दिया। इसका वीडियो सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल होते ही माहौल बिगड़ने का लगा। स्थानीय मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए आहिल्यनगर-संभाजी हाईवे जाम कर दिया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और सड़क खाली कराई गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहिल्यानगर शहर के मालीवाड़ा इलाके में कथित तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु का नाम सड़क पर लिखकर अपमानित किए जाने के आरोप के बाद तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, प्रदर्शनकारी नहीं माने और तोफखाना थाना क्षेत्र के कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया।
सोमवार सुबह करीब 7 बजे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर राजमार्ग ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, तो पथराव शुरू हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे समाज में जानबूझकर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यवतमाल में पत्रकारों से कहा, “हम जांच कर यह पता लगा रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कौन लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई लोकसभा चुनाव के समय जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन समाज में तनाव पैदा करना गलत है।”
यह घटना उस बड़े विवाद के बीच हुई है, जिसकी शुरुआत इस महीने की शुरुआत में यूपी के कानपुर में 4 सितंबर को बारावफात जुलूस के दौरान हुई थी। कानपुर में एक सड़क पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे बोर्ड लगाए जाने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग ‘आई लव मोहम्मद’ बैनरों के साथ रैलियां और प्रदर्शन कर रहें है। कई जगह हिंसा भी देखने को मिली, वहीं पुलिस कार्रवाई और नेताओं के बयानों ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया।
अब आहिल्यनगर की घटना भी उसी विवाद का हिस्सा बन गई है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस सतर्क हो गई है और किसी भी तरह की और हिंसा या तनाव को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग