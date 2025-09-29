‘आई लव मोहम्मद’ रंगोली बनाने पर महाराष्ट्र में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में

यह घटना उस बड़े विवाद के बीच हुई है, जिसकी शुरुआत इस महीने की शुरुआत में यूपी के कानपुर में 4 सितंबर को बारावफात जुलूस के दौरान हुई थी। कानपुर में एक सड़क पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे बोर्ड लगाए जाने को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग ‘आई लव मोहम्मद’ बैनरों के साथ रैलियां और प्रदर्शन कर रहें है। कई जगह हिंसा भी देखने को मिली, वहीं पुलिस कार्रवाई और नेताओं के बयानों ने इसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया।