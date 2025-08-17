पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम! पिता ने 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी दी जान

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के अहमदनगर जिले (Ahilyanagar News) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शिर्डी से करीब 15 किलोमीटर दूर राहता तालुका के केलवड-कोहाले गांव के पास एक ही कुएं से पांच शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। इनमें पांच से आठ साल के चार मासूम बच्चे और उनके पिता शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि पिता ने पहले बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे जिले को झकझोर दिया है।
मृतक पिता की पहचान अरुण सुनील काले (30) के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि अरुण आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिस कारण पत्नी 4 अगस्त को घर छोड़कर चली गई। इसी बात से नाराज होकर उसने पत्नी को धमकी दी थी कि अगर वह वापस नहीं आई तो बच्चों की हत्या कर देगा। शुक्रवार को वह बच्चों को स्कूल से ले आया और इसके बाद सभी के शव कुएं में मिले।
मृतक बच्चों की पहचान शिवानी (8), प्रेम (7), वीर (6) और कबीर के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह है कि बच्चों की मां ने स्कूल में फोन कर यह कहा था कि बच्चों को पिता के हवाले न किया जाए, लेकिन तब तक स्कूल ने पिता अरुण काले को बच्चे सौंप दिए थे।
राहता पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नितिन चव्हाण ने बताया, शुक्रवार को अपने बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद पिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतकों में अरुण काले और उसके चार बच्चे एक लड़की और तीन लड़का शामिल है। अरुण की पत्नी 4 अगस्त को किसी विवाद के बाद घर छोड़कर चली गई थी। शुक्रवार को अरुण उसे तब तक फोन करता रहा जब तक उसने अपना फोन बंद नहीं कर दिया।
पुलिस ने बताया कि कुआं करीब 50 फुट गहरा है और उसमें लगभग 30-35 फुट पानी भरा था। सभी शव कुएं से निकाले गए हैं। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अरुण का एक हाथ और पैर बंधा हुआ था, जिससे पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।