पारिवारिक कलह का खौफनाक अंजाम! पिता ने 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी दी जान

महाराष्ट्र (Maharashtra News) के अहमदनगर जिले (Ahilyanagar News) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शिर्डी से करीब 15 किलोमीटर दूर राहता तालुका के केलवड-कोहाले गांव के पास एक ही कुएं से पांच शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। इनमें पांच से आठ साल के चार मासूम बच्चे और उनके पिता शामिल हैं। पुलिस को संदेह है कि पिता ने पहले बच्चों को कुएं में फेंका और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे जिले को झकझोर दिया है।