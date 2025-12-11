चलती बस पर फिल्मी अंदाज में चढ़े चोर, कुछ ही मिनटों में उड़ा दिए दर्जन भर बैग! देखें वीडियो

चलती बस में चोरी का वीडियो वायरल
Highway Theft: महाराष्ट्र के बीड जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार चोरों ने फिल्मी अंदाज में चलती बस पर चढ़कर यात्रियों के बैग लूट लिए। यह पूरी वारदात बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक चोर तेज रफ्तार बस पर पीछे लगी सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और लगेज कम्पार्टमेंट खोलकर बैग नीचे सड़क पर फेंक देता है, जबकि उसके साथी पीछे-पीछे बाइक से चलते हुए उन बैगों को समेटते जाते हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर 2025 में सोलापुर-धुले हाईवे पर उस वक्त हुई, जब एक प्राइवेट ट्रैवल बस शादी के लिए जा रही थी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति आगे बैठे चालक के कंधों पर खड़ा हुआ और बस की पिछली सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। बस तेज गति में थी, फिर भी चोर ने बिना किसी डर के लगेज कम्पार्टमेंट का लॉक खोला और अंदर रखे कई बैगों को नीचे फेंक दिया। उसके साथी बाइक पर पीछे आते हुए करीब दस बैग उठा ले गए और फरार हो गए। यह पूरी वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी गई कि यात्रियों को इसका पता भी नहीं चला। बाद में, जब बस चालक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने हाईवे के किनारे बस रोक दी, लेकिन तब तक सभी चोर भाग चुके थे।
घटना सामने आने के बाद बीड के पुलिस अधीक्षक नवनीत कन्वट (Beed SP Navneet Kanwat) ने हाईवे पर गश्त और निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग को तेज किया गया है और चोरी की घटनाओं पर नकेल कसी जा रही है। हाल के दिनों में धीमी या रुकी हुई ट्रैवल बसों से लूट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है।
अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे कीमती सामान बस के बाहरी लगेज कम्पार्टमेंट में न रखें और यात्रा के दौरान सतर्क रहें। साथ ही हाईवे के किनारे स्थित होटलों व ढाबों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सीसीटीवी कैमरों को चालू रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
