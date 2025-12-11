चलती बस पर फिल्मी अंदाज में चढ़े चोर, कुछ ही मिनटों में उड़ा दिए दर्जन भर बैग! देखें वीडियो

जानकारी के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर 2025 में सोलापुर-धुले हाईवे पर उस वक्त हुई, जब एक प्राइवेट ट्रैवल बस शादी के लिए जा रही थी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति आगे बैठे चालक के कंधों पर खड़ा हुआ और बस की पिछली सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ गया। बस तेज गति में थी, फिर भी चोर ने बिना किसी डर के लगेज कम्पार्टमेंट का लॉक खोला और अंदर रखे कई बैगों को नीचे फेंक दिया। उसके साथी बाइक पर पीछे आते हुए करीब दस बैग उठा ले गए और फरार हो गए। यह पूरी वारदात इतनी तेजी से अंजाम दी गई कि यात्रियों को इसका पता भी नहीं चला। बाद में, जब बस चालक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने हाईवे के किनारे बस रोक दी, लेकिन तब तक सभी चोर भाग चुके थे।