राहुल गांधी के बकवास का जवाब दूं, मैं इतना खाली नहीं… RSS वाले बयान पर फडणवीस को आया गुस्सा

नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जब सीएम फडणवीस से राहुल गांधी के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा, "मैं इतना खाली नहीं हूं कि राहुल गांधी के बयानों पर बोलना शुरू करूं। वह कुछ भी बोल देते हैं। अगर कोई सोच-समझकर, बौद्धिक रूप से बात करता है, तो मैं उस पर बोलूंगा। लेकिन इस तरह की बकवास पर मैं क्यों बोलूं?"