शिंदे के 22 विधायक भाजपा के पाले में… ठाकरे का बड़ा दावा, फडणवीस बोले- उबाठा वाले भी हो सकते हैं!

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में जून 2022 में शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत हुई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एकनाथ शिंदे गुट को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 'असली शिवसेना' के तौर पर मान्यता दी। शिंदे गुट वर्तमान में बीजेपी और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर 'महायुति' सरकार का हिस्सा है। जबकि उद्धव खेमा कांग्रेस और शरद पवार नीत एनसीपी के साथ है।