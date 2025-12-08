Success Story: किसान का बेटा बना IAS अधिकारी, 22 साल के लड़के ने यूट्यूब और टेलीग्राम से रचा इतिहास

आईएएस शिवांश कहते हैं, कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। बचपन से ही वह अपने आसपास के लोगों को कड़ी मेहनत करते देख रहे है, जिससे उन्हें यह सीख मिली। शिवांश मूल रूप से पुणे के वेल्हे तालुका के रूले गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता की थोड़ी खेती हैं, जहां शिवांश भी पहले काम करते थे। लेकिन घर चलाने के लिए शिवांश के माता-पिता ने मिलकर पुणे के वडगांव में टेलरिंग का व्यवसाय शुरू किया। जिस वजह से पूरा परिवार वडगांव में ही बस गया।