सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से 5 करोड़ का सोना चोरी, यात्री बोला- आंख खुली तो बैग था गायब

महाराष्ट्र के सोलापुर से मुंबई जा रही सिद्धेश्वर एक्सप्रेस (12116 Siddheshwar Express) में एक यात्री के बैग से लगभग 5 किलो सोना चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चोरी हुए इस सोने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह वारदात 6 और 7 दिसंबर की मध्यरात्रि को सोलापुर और कल्याण स्टेशन के बीच हुई।