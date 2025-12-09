9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

मुंबई

सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से 5 करोड़ का सोना चोरी, यात्री बोला- आंख खुली तो बैग था गायब

Maharashtra Train Theft: चोरी हुए सोने की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 09, 2025

gold Theft in Train

5 करोड़ रुपये का सोना चोरी (AI Image)

महाराष्ट्र के सोलापुर से मुंबई जा रही सिद्धेश्वर एक्सप्रेस (12116 Siddheshwar Express) में एक यात्री के बैग से लगभग 5 किलो सोना चोरी होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चोरी हुए इस सोने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह वारदात 6 और 7 दिसंबर की मध्यरात्रि को सोलापुर और कल्याण स्टेशन के बीच हुई।

एसी कोच में हुई चोरी!

मुंबई के गोरेगांव निवासी अभय कुमार जैन अपनी बेटी के साथ सिद्धेश्वर एक्सप्रेस के एसी कोच ए-1 में यात्रा कर रहे थे। उनकी बर्थ संख्या 51 और 49 थी। जैन अपने साथ दो ट्रॉली बैग लिए थे, जिनमें लगभग 5 किलो सोना रखा हुआ था। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा के लिए दोनों बैग को बर्थ के नीचे लॉक करके रखा था।

रविवार तड़के कल्याण स्टेशन के पास ट्रेन के पहुंचने से पहले जब जैन की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि बर्थ के नीचे रखी ट्रॉली बैग गायब थी। जैन ने तुरंत टिकट निरीक्षक विक्रम मीणा से संपर्क किया और रेलवे हेल्पलाइन पर भी घटना की जानकारी दी।

GRP कल्याण ने शुरू की जांच

चोरी की घटना का संभावित स्थान कल्याण स्टेशन के पास होने के कारण, यात्री अभयकुमार जैन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कल्याण जीआरपी (Government Railway Police) के पास भेजा गया। रेलवे पुलिस ने जैन की शिकायत के आधार पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने हड़कंप मचा दिया है। एसी कोच में कोच अटेंडेंट भी होते हैं, ऐसे में बर्थ के नीचे लॉक करके रखे गए सामान का चोरी होना यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

रेलवे पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों का पता लगाने के लिए अन्य यात्रियों से भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल चोरों का सुराग नहीं मिला है।

Published on:

09 Dec 2025 02:01 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सिद्धेश्वर एक्सप्रेस से 5 करोड़ का सोना चोरी, यात्री बोला- आंख खुली तो बैग था गायब

