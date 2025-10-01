फर्जी कॉल सेंटर मामले में पूर्व भाजपा नेता गिरफ्तार, पत्नी बोली- वे शिंदे के कट्टर समर्थक है, उनसे ये गलती हुई…

जलगांव के पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी ने बताया कि 28 सितंबर की सुबह फार्महाउस पर छापेमारी कर इस फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इस दौरान ललित कोल्हे समेत चार लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रेड्डी ने बताया कि छापेमारी में 32 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस को शक है कि मुंबई में काम कर रहे करीब 20 से 25 लोग भी इस गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं।