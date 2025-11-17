मुंबई में फ्रेंच दूतावास की कर्मचारी से छेड़छाड़, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस तो हुआ बवाल

देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले मुंबई शहर में हैरान करने वाली घटना घटी है। बांद्रा इलाके (Bandra News) में एक फ्रेंच महिला के साथ रात में एक युवक ने छेड़छाड़ की। 27 वर्षीय पीड़िता मुंबई स्थित फ्रेंच दूतावास में काम करती हैं। घटना वाली रात वह पाली हिल में अपने एक दोस्त से मिलने के बाद पैदल ही अपने घर लौट रही थीं।