हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब… नगरसेवक बनने का ख्वाब लेकर पर्चा भरने पहुंचा गैंगस्टर, लेकिन बिगड़ा खेल

विशेष मकोका (MCOCA) अदालत से अनुमति मिलने के बाद बंडू और उसके परिवार की दो महिलाओं को कड़ी पुलिस सुरक्षा में भवानी पेठ वार्ड ऑफिस लाया गया था। खासकर गैंगस्टर की सुरक्षा के लिए पुलिस ने वार्ड ऑफिस की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। पुलिस ने वहां निजी काम से जाने वाले लोगों की भी तलाशी ली। इस दौरान नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सड़कों पर घंटों इंतजार करना पड़ा।