22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai: बॉयफ्रेंड के साथ लॉज गई युवती से फर्जी पुलिस अफसर ने किया था रेप…अब मिला इंसाफ

Mumbai Crime: मुंबई की एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले सुरक्षा गार्ड को अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 22, 2025

Mumbai rape crime

लॉज गई युवती से फर्जी पुलिस अफसर ने किया रेप (AI Image)

नवी मुंबई की एक अदालत ने खाकी वर्दी को बदनाम करने वाले एक 44 वर्षीय दरिंदे को कड़ी सजा सुनाई है। बेलापुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पराग ए. साने ने साल 2016 के एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए 44 वर्षीय सुरक्षा गार्ड सागर बाबूराव धुलप को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक 22 वर्षीय युवती के साथ न केवल दुष्कर्म किया था, बल्कि उसे डरा-धमकाकर जबरन वसूली की कोशिश भी की थी। पिछले हफ्ते सुनाए गए इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इंसाफ में देरी भले ही हो, लेकिन कानून की नजर से बचना नामुमकिन है।

क्या है पूरा मामला?

यह झकझोर देने वाली घटना 13 फरवरी 2016 को हुई थी, जब पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई के कुर्ला इलाके के एक लॉज में गई थी। तभी वहां आरोपी सागर धुलप आ धमका, उसने खुद को एक पुलिस अधिकारी बताया और रेड मारने की धमकी देकर पीड़ित युवती को अपने साथ ले गया। उसने युवती को धमकी दी कि वह लॉज में लड़के के साथ पकड़े जाने की बात उसके माता-पिता को बता देगा।

पुलिस का खौफ दिखाकर उसने युवती से मामले को रफा-दफा करने के बदले 30,000 रुपये की मांग की। इसके बाद वह पीड़िता को डराकर जबरन नवी मुंबई के तुर्भे स्थित एक अन्य लॉज में ले गया, जहां उसने 22 साल की पीड़िता के साथ बलात्कार किया।

लड़की की सहमति नहीं थी- कोर्ट

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह तर्क देकर आरोपी को बचाने की कोशिश की कि पीड़िता ने सार्वजनिक स्थान पर मदद के लिए शोर नहीं मचाया था, जिसे आपसी सहमति का संकेत माना जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

अदालत ने माना कि जब कोई अपराधी पुलिस अधिकारी बनकर किसी को डराता है, तो पीड़ित अक्सर गहरे सदमे और भय के कारण विरोध करने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में किसी की चुप्पी को उसकी रजामंदी नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने आरोपी सागर धुलप को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 376 (बलात्कार), 170 (लोक सेवक का भेष धारण करना) और 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया। उसे बलात्कार के लिए 10 साल, फर्जी अधिकारी बनने के लिए दो साल और जबरन वसूली के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और दोषी पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस फैसले ने न केवल पीड़िता को न्याय दिलाया है, बल्कि समाज में उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भी भेजा है जो खाकी वर्दी की आड़ में ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 08:46 pm

Published on:

22 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai: बॉयफ्रेंड के साथ लॉज गई युवती से फर्जी पुलिस अफसर ने किया था रेप…अब मिला इंसाफ

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटे के निधन के बाद भी जारी रखा काम, कैंसर पीड़ित वो एक्टर जिसने कभी नहीं मानी हार

Shiv Kumar Subramaniam
बॉलीवुड

2026 में रोमांस का लगेगा तड़का, ऑनस्क्रीन ये जोड़ियां लुटेंगी महफिल, देखें लिस्ट

On-screen Couples Big Screen In 2026
बॉलीवुड

आज भी फैंस की है फेवरेट… बॉलीवुड की इस जोड़ी का नहीं है कोई तोड़

anil kapoor and madhuri dixit on screen (1)
बॉलीवुड

खुशखबरी: मुंबई से जुड़ेगा 840 km लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे! नए महामार्ग पर 90000 करोड़ का खर्च

Shaktipeeth Expressway Maharashtra
मुंबई

‘टाइगर अभी जिंदा है…’, सलमान खान ने इंटरनेट का पारा किया हाई, फोटो ने बढ़ाई हलचल

Salman Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.