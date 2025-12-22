Mumbai: बॉयफ्रेंड के साथ लॉज गई युवती से फर्जी पुलिस अफसर ने किया था रेप…अब मिला इंसाफ

अदालत ने आरोपी सागर धुलप को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 376 (बलात्कार), 170 (लोक सेवक का भेष धारण करना) और 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया। उसे बलात्कार के लिए 10 साल, फर्जी अधिकारी बनने के लिए दो साल और जबरन वसूली के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और दोषी पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।