दहशरा से पहले दिवाली बोनस का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 25 हजार रुपये

इस बीच, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस की घोषणा होने वाली है। इस साल बोनस राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 500 से 1,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि कर्मचारी संगठन ने 20 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है, लेकिन यह पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। पिछले साल बीएमसी कर्मचारियों को 29 हजार रुपये का बोनस मिला था, और इस बार यह बढ़कर लगभग 30,000 रुपये तक हो सकता है।