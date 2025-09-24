दहशरा से पहले दिवाली बोनस का ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 25 हजार रुपये

दिवाली (दीपावली 2025) अब बस कुछ ही दिनों दूर है। इस खास मौके पर महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, म्हाडा (MHADA) ने इस वर्ष 25 हजार रुपये दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। म्हाडा की हालिया बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
जानकारी के अनुसार, पिछले साल म्हाडा कर्मचारियों को 23 हजार रुपये का दिवाली बोनस मिला था। इस साल कर्मचारी और अधिकारी संगठन ने इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की थी। हालांकि प्राधिकरण ने 25 हजार रुपये बोनस देने का निर्णय लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 हजार रुपये अधिक है। इस फैसले के बाद म्हाडा कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है।
बताया जा रहा है कि दिवाली बोनस का प्रस्ताव गुरुवार को म्हाडा प्राधिकरण की बैठक में रखा गया था। इस दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 25 हजार रुपये दिवाली बोनस देने का निर्णय लिया गया। इसके संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाने की जानकारी म्हाडा अधिकारियों ने दी है।
इस बीच, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कर्मचारियों के लिए भी दिवाली बोनस की घोषणा होने वाली है। इस साल बोनस राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 500 से 1,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि कर्मचारी संगठन ने 20 प्रतिशत वृद्धि की मांग की है, लेकिन यह पूरा होना संभव नहीं लग रहा है। पिछले साल बीएमसी कर्मचारियों को 29 हजार रुपये का बोनस मिला था, और इस बार यह बढ़कर लगभग 30,000 रुपये तक हो सकता है।