रिश्तों का कत्ल: पति को पिलाई शराब, फिर आंख में डाली मिर्च, प्रेमी के लिए पत्नी बनी हैवान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की तड़के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गौरी ने शिवाजी के साथ मिलकर पति शाहुराज को मारने की योजना बनाई थी। जिसके तहत रविवार को आरोपी शिवाजी ने पहले शाहुराज को खूब शराब पिलाई। जब शाहुराज नशे में धुत हो गया, तो उसे रात करीब दो बजे बायपास के पास कोरेगांववाड़ी रोड पर सुनसान जगह ले जाया गया। वहां शाहुराज की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया ताकि वह विरोध न कर सके। इसके बाद हंटर और भारी पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।