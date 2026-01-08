8 जनवरी 2026,

गुरुवार

मुंबई

रिश्तों का कत्ल: पति को पिलाई शराब, फिर आंख में डाली मिर्च, प्रेमी के लिए पत्नी बनी हैवान

Love Affair Crime: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में पत्नी ने 35 वर्षीय पति की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने धारदार हथियार और पत्थर से कुचलकर पीड़ित की हत्या की।

2 min read
मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 08, 2026

Extramarital Affair crime Maharashtra

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रचा मौत का जाल (AI Image)

महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। उमरगा शहर के पास कोरेगाववाडी रोड पर एक 35 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने मृतक का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। हालांकि, उमरगा पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए महज 12 घंटों के भीतर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली।

अवैध संबंधों के लिए पति को मारा

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह वारदात अवैध संबंधों (Extramarital Affair) के चलते मृतक की पत्नी ने ही अंजाम दी थी। मृतक की पहचान शाहुराज महादू सूर्यवंशी (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पत्नी गौरी सूर्यवंशी (34) और उसके प्रेमी शिवाजी दूधनाले (32) के बीच प्रेम संबंध थे। शाहुराज इस रिश्ते में बाधा बन रहा था, जिसके चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया।

पति को दी दर्दनाक मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की तड़के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गौरी ने शिवाजी के साथ मिलकर पति शाहुराज को मारने की योजना बनाई थी। जिसके तहत रविवार को आरोपी शिवाजी ने पहले शाहुराज को खूब शराब पिलाई। जब शाहुराज नशे में धुत हो गया, तो उसे रात करीब दो बजे बायपास के पास कोरेगांववाड़ी रोड पर सुनसान जगह ले जाया गया। वहां शाहुराज की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया ताकि वह विरोध न कर सके। इसके बाद हंटर और भारी पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस की सूझबूझ से सुलझा मामला

रविवार सुबह जब स्थानीय नागरिकों ने शव देखा, तो इलाके में हड़कंप मच गया। चेहरा बुरी तरह कुचला होने के कारण पहचान करना मुश्किल था। उपविभागीय पुलिस अधिकारी शेलार और उनकी टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद शव की शिनाख्त की।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघना नागराज के मार्गदर्शन में डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुलिस का शक पत्नी गौरी पर गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसके प्रेमी शिवाजी को भी पुलिस ने दबोच लिया। उमरगा पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

08 Jan 2026 11:15 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रिश्तों का कत्ल: पति को पिलाई शराब, फिर आंख में डाली मिर्च, प्रेमी के लिए पत्नी बनी हैवान

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

