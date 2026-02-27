महाराष्ट्र में बड़ी रेल दुर्घटना टली, कर्जत के पास ढलान पर अनियंत्रित होकर दौड़ी मालगाड़ी, देखें वीडियो

महाराष्ट्र में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल-बाल बच गया। पलसधरी और कर्जत रेलवे स्टेशनों के बीच एक ढलान पर मालगाड़ी के अनियंत्रित होकर लुढ़कने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मध्य रेलवे (Central Railway) ने इस गंभीर लापरवाही को लेकर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।