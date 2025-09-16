सरकारी खर्चे पर होगा महंगा इलाज, बनेगा अलग फंड, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से ‘आरोग्य मित्रों’ की संख्या बढ़ाने और मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने एआई-आधारित मोबाइल ऐप और चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को योजनाओं, अस्पतालों और उपचार से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। यह फैसला महाराष्ट्र के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।