Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

सरकारी खर्चे पर होगा महंगा इलाज, बनेगा अलग फंड, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

Maharashtra News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य विभाग से आरोग्य मित्रों की संख्या बढ़ाने और मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 16, 2025

Devendra Fadnavis Eknath Shinde
सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे (Photo- IANS)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब अंग प्रतिरोपण और पांच लाख रुपये से अधिक लागत वाले गंभीर उपचारों के लिए एक विशेष कोष (फंड) बनाएगी। इस कदम से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।

गंभीर बीमारियों पर होगा अलग फंड

सीएम फडणवीस ने यह घोषणा राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी की शासी परिषद की बैठक में की। उन्होंने बताया कि इस नए कोष के तहत हृदय, फेफड़े, गुर्दे और अस्थि मज्जा प्रतिरोपण सहित नौ गंभीर और अधिक खर्च वाली बीमारियों का इलाज कवर किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! 33 km लंबाई, 27 स्टेशन… मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो सेवा इस दिन होगी शुरू, जानें डिटेल्स
मुंबई
Mumbai Metro 3 Aqua Line Update

गरीब मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) को भी और सशक्त करने की घोषणा की। अब इन योजनाओं के तहत ऑपरेशन की संख्या 1,356 से बढ़ाकर 2,399 कर दी गई है।

फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचीबद्ध अस्पतालों को तालुका स्तर पर चिह्नित किया जाए, ताकि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के मरीज भी इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों को ऐसे क्षेत्रों में 30 बिस्तरों वाली सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से ‘आरोग्य मित्रों’ की संख्या बढ़ाने और मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने एआई-आधारित मोबाइल ऐप और चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को योजनाओं, अस्पतालों और उपचार से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। यह फैसला महाराष्ट्र के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2025 12:36 pm

Published on:

16 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सरकारी खर्चे पर होगा महंगा इलाज, बनेगा अलग फंड, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.