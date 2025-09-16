सरकारी खर्चे पर होगा महंगा इलाज, बनेगा अलग फंड, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब अंग प्रतिरोपण और पांच लाख रुपये से अधिक लागत वाले गंभीर उपचारों के लिए एक विशेष कोष (फंड) बनाएगी। इस कदम से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।
सीएम फडणवीस ने यह घोषणा राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी की शासी परिषद की बैठक में की। उन्होंने बताया कि इस नए कोष के तहत हृदय, फेफड़े, गुर्दे और अस्थि मज्जा प्रतिरोपण सहित नौ गंभीर और अधिक खर्च वाली बीमारियों का इलाज कवर किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) को भी और सशक्त करने की घोषणा की। अब इन योजनाओं के तहत ऑपरेशन की संख्या 1,356 से बढ़ाकर 2,399 कर दी गई है।
फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचीबद्ध अस्पतालों को तालुका स्तर पर चिह्नित किया जाए, ताकि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के मरीज भी इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों को ऐसे क्षेत्रों में 30 बिस्तरों वाली सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से ‘आरोग्य मित्रों’ की संख्या बढ़ाने और मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने एआई-आधारित मोबाइल ऐप और चैटबॉट विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को योजनाओं, अस्पतालों और उपचार से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। यह फैसला महाराष्ट्र के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।