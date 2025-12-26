बड़ी खबर: समृद्धि महामार्ग पर 3 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक, जानें कौन से रास्ते कब रहेंगे बंद?

MSRDC ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। काम पूरा होते ही यातायात तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौके पर मौजूद निर्देशों और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।