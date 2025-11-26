शादी के बाद दूल्हे की मौत… सुबह बजी खुशियों की शहनाई, शाम में वहीं से उठी अर्थी

शादी के मंडप में दूल्हे की मौत
महाराष्ट्र के अमरावती जिले (Amravati) के वरुड तालुका में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने खुशी से भरे माहौल को कुछ ही मिनटों में मातम में बदल दिया। पुसला गांव में मंगलवार दोपहर शादी के बाद दूल्हे की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जिस घर में सुबह तक शहनाइयों की गूंज थी, वहां देखते ही देखते सन्नाटा पसर गया।
जानकारी के मुताबिक, 32 साल के अमोल प्रकाश गोडबोले, जो पुसला के तलाठी कार्यालय में कोतवाल के पद पर काम करते थे, उनका विवाह नागपुर जिले के मोवाड की 26 वर्षीय युवती से तय हुआ था। अमोल अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, इसलिए पूरे गांव ने मिलकर उनकी शादी की तैयारियों में हाथ बंटाया था। मंगलवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे विधि-विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। शहनाई बजाई गई, मंगल गीत गाये गए और आतिशबाजी से माहौल खुशियों से भर गया।
लेकिन शादी खत्म होने के करीब दो घंटे बाद अचानक सब कुछ बदल गया। कुर्सी पर बैठे अमोल अचानक नीचे गिर पड़े। उन्हें हार्ट अटैक आया था। परिजन और रिश्तेदार घबराकर उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
जब ये खबर दुल्हन को मिली तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका रो-रोकर बुरा हाल है। देर शाम में अमोल का पार्थिव शरीर पोस्टमॉर्टम के बाद पुसला गांव लाया गया। सुबह शादी के लिए इकट्ठा हुए लोग भारी मन से दूल्हे की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।
परिजनों और बारातियों की मौजूदगी में अमोल का अंतिम संस्कार किया गया। दो जिंदगियां एक साथ नए सफर की दहलीज पर खड़ी थीं, लेकिन वक्त ने एक पल में सब कुछ बदल दिया। जहां शहनाई बज रही थी। ढोल-नगाड़ों की धुन थी वहां पलक झपकते मातम छा गया। इस घटना से गांव में गहरा शोक फैल गया है।
