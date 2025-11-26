शादी के बाद दूल्हे की मौत… सुबह बजी खुशियों की शहनाई, शाम में वहीं से उठी अर्थी

जानकारी के मुताबिक, 32 साल के अमोल प्रकाश गोडबोले, जो पुसला के तलाठी कार्यालय में कोतवाल के पद पर काम करते थे, उनका विवाह नागपुर जिले के मोवाड की 26 वर्षीय युवती से तय हुआ था। अमोल अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, इसलिए पूरे गांव ने मिलकर उनकी शादी की तैयारियों में हाथ बंटाया था। मंगलवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे विधि-विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। शहनाई बजाई गई, मंगल गीत गाये गए और आतिशबाजी से माहौल खुशियों से भर गया।