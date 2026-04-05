अथर्व हत्याकांड से कांपा नागपुर, हनुमान जयंती की शोभायात्रा से हुआ था गायब, शरीर पर बर्बरता के निशान

अथर्व का शव जिस अवस्था में मिला, उसे देखकर पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। किशोर का शव एक बोरे में बंद था और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी आंखें, जीभ और चेहरे को बुरी तरह विकृत कर दिया था। शरीर पर कई गहरे घाव थे। पुलिस अब उस बोरे पर अंकित ट्रेडमार्क और बैच नंबर के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।