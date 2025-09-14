खूंखार नक्सली शंकर भीमा गिरफ्तार, ब्लास्ट से लेकर हत्या तक में था वांटेड, सिर पर 2 लाख का इनाम

महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात माओवादी शंकर भीमा महाका (32) को गिरफ्तार किया है। महाका पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह भामरागढ़ दलम (Bhamragad Dalam) का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है।