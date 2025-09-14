खूंखार नक्सली शंकर भीमा गिरफ्तार, ब्लास्ट से लेकर हत्या तक में था वांटेड, सिर पर 2 लाख का इनाम

महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात माओवादी शंकर भीमा महाका (32) को गिरफ्तार किया है। महाका पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह भामरागढ़ दलम (Bhamragad Dalam) का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है और कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है।
गढ़चिरौली पुलिस (Gadchiroli Police) के अनुसार, शंकर भीमा महाका हत्या, आगजनी और आईईडी धमाकों जैसी घटनाओं में शामिल रहा है। उस पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक हत्या के मामले में भी लंबे समय से तलाश जारी थी।
अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी 13 सितंबर को भामरागढ़ उपविभाग के तिरकामेटा जंगल (Tirkameta Forest) में की गई, जब वह तड़गांव पुलिस चौकी सीमा के इलाके की रेकी कर किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली और घेराबंदी कर उसे धर दबोचा गया।
उसके खिलाफ लाहेरी पुलिस थाने में भी केस दर्ज है। इस मामले में 21 जनवरी 2022 को धोर्राज से इरपनार के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगी 19 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस आगजनी से लगभग दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
गढ़चिरौली पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों का मनोबल टूटा है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए पुलिस और सुरक्षाबल लगातार अभियान चला रहे हैं। गिरफ्तार माओवादी से पूछताछ जारी है और उसके साथियों की तलाश तेज कर दी गई है।