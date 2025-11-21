ठाकरे के बच्चे फ्रेंच-जर्मनी सीखते हैं और हिंदी बोलने पर…अर्नव की मौत पर भाजपा का फूटा गुस्सा

ठाणे जिले के कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका इलाके में रहने वाले अर्नव खैरे (Arnav Khaire) ने मंगलवार को अपने घर में फांसी लगा ली। पढ़ाई में होशियार अर्नव को डॉक्टर बनना था। उसने कुछ महीने पहले ही मुलुंड के केलकर कॉलेज में फर्स्ट ईयर साइंस में दाखिला लिया था। 18 नवंबर की सुबह अर्नव रोज की तरह कॉलेज के लिए निकला था। उसका फर्स्ट क्लास का पास खत्म हो गया था, इसलिए उसने जनरल क्लास की टिकट निकाली और अंबरनाथ से आ रही लोकल ट्रेन में चढ़ गया। भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसे धक्का लग रहा था, जिसके बाद उसने एक यात्री से हिंदी में कहा, “भाई थोड़ा और आगे जाओ, धक्का लग रहा है।“ इसी बात को लेकर 4-5 यात्रियों के समूह ने अर्नव की पिटाई शुरू कर दी।