अब 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, दुकान, सिनेमाघर, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यवासियों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि, शराब बेचने और परोसने वाले प्रतिष्ठान जैसे परमिट रूम, बीयर बार और वाइन शॉप को यह अनुमति नहीं होगी।