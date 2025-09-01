Nashik: पति ने पहली पत्नी संग ज्यादा समय बिताया, तो दूसरी पत्नी ने कर दी बेरहमी से हत्या

शुरुआती जांच में पता चला है कि निसंतान होने के कारण बाला का झुकाव पहली पत्नी की ओर ज्यादा था, जिससे सुनीता अक्सर नाराज रहती थी। यह घटना शुक्रवार रात नासिक के आडगांव-सैयद पिंपरी रोड पर हुई। शाम को जब बाला की चीखें सुनाई दीं तो पहली पत्नी निरमा और उसके परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ हालत में नाम भावसार मूलचंद पवार उर्फ बाला जमीन पर पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।