Nashik: पति ने पहली पत्नी संग ज्यादा समय बिताया, तो दूसरी पत्नी ने कर दी बेरहमी से हत्या

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह यह बताई जा रही है कि पति अपनी पहली पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताता था और इसलिए दूसरी पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम भावसार मूलचंद पवार उर्फ बाला है, जो खिलौने बेचने का काम करता था।
जानकारी के मुताबिक, बाला ने दो शादियां की थीं। हालांकि, वह ज्यादातर समय पहली पत्नी के साथ ही गुजारता था। इसी बात से नाराज उसकी दूसरी पत्नी सुनीता ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर पहले पति की जमकर पिटाई की और फिर धारदार हथियार से उस पर कई वार किए। इस हमले में बाला की मौके पर ही मौत हो गई।
मामले में पहली पत्नी निरमा पवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सुनीता और उसके भाइयों सहित कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि सुनीता और बाला के बीच वारदात के दिन सुबह से ही झगड़ा हो रहा था। सुनीता के भाई भी इसमें शामिल थे। लेकिन शाम को अचानक बाला की चीखें सुनाई दीं।
शुरुआती जांच में पता चला है कि निसंतान होने के कारण बाला का झुकाव पहली पत्नी की ओर ज्यादा था, जिससे सुनीता अक्सर नाराज रहती थी। यह घटना शुक्रवार रात नासिक के आडगांव-सैयद पिंपरी रोड पर हुई। शाम को जब बाला की चीखें सुनाई दीं तो पहली पत्नी निरमा और उसके परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून से लथपथ हालत में नाम भावसार मूलचंद पवार उर्फ बाला जमीन पर पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आरोपी दूसरी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी पत्नी सुनीता, उसके भाई राज शिंदे, आदित्य शिंदे व दीपक और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।